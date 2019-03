Szczerość to podstawa w fotografii podróżniczej

Całkiem niedawno świat fotografii obiegło zdjęcie ujawniające kulisy powstawania zwycięskiej pracy jednego z prestiżowych konkursów. Widać było na nim dosyć liczną grupkę fotografów wykonujących portrety kobiecie z dwójką jej dzieci. Jedno z tych zdjęć otrzymało nagrodę w wysokości około pół miliona złotych. Afera zdobyła duży rozgłos i odbiła się na wizerunku fotografii podróżniczej, poddając przy tym w wątpliwość jej autentyczność. Etienne Bossot postanowił przeanalizować jej kondycję.



Fotografia dokumentalna wynikała z chęci zilustrowania artykułów pojawiających się w prasie. Szybko wypracowała swój zbiór reguł i akceptowanych zachowań. Fotografia reportażowa i dokument musiały przedstawiać prawdę bez ingerencji autora zdjęć w zastaną rzeczywistość. Obecnie fotoreporter, który zostanie przyłapany na ingerencji we fotografowany motyw lub na manipulowaniu obrazami w cyfrowej ciemni zostaje natychmiast zdyskredytowany. Zupełną przeciwnością jest np. fotografia mody, której inscenizacja jest stałym elementem. Całość procesu powstawania takich zdjęć jest kontrolowana. Widzowie mają jednak mniejszą lub większą świadomość uczestniczenia w owym spektaklu i zgadzają się z taką konwencją.

Fotograf ten przypomina, iż "inscenizowany dokument" był obecny w fotografii od samego początku, co wynikało z możliwości technicznych. Pierwsze aparaty były stosunkowo duże i nieporęczne, a materiały światłoczułe wymuszały stosowanie długich czasów naświetlania. Dlatego właśnie modele stali nieruchomo i siłą rzeczy nie było w tym miejsca na spontaniczne zachowania. Z czasem technologie pozwoliły fotografować bez ingerencji w życie modeli.

