Zdjęcia ukazujące góry lodowe z wyjątkowej, podwodnej perspektywy

Zainspirowany w dzieciństwie przygodami Jacquesa Cousteau niemiecki fotograf Tobias Friedrich czuje się jak w domu będąc pod wodą - Od 2007 uprawia fotografię podwodną, zyskując sławę jako jeden z czołowych przedstawicieli tego gatunku fotografii. Autor robił zdjęcia zarówno w tropikalnych jak i mroźnych wodach Arktyki. W ostatnim czasie postanowił uwiecznić przejmujące piękno gór lodowych widzianych z podwodnej perspektywy.



Podczas podróży na Grenlandię Tobias Friedrich przyjrzał się z bliska monstrualnym górom lodowym. W kadrze umieścił innego nurka, co pozwoliło zrozumieć skalę tych wielkich brył lodu. Jednocześnie zdjęcia tego autora pozwalają na przyjrzenie się zróżnicowanym kształtom i fakturom gór lodowych. Podczas gdy część zachowuje jednolite, idealnie wyszlifowane boki, inne wykazują poszarpaną strukturę, która jest efektem oderwania się od lodowca i topnienia w wodzie.

