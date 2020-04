10 wskazówek od największych fotografów portretowych

Michael Comeau pełniący rolę edytora w portalu OnPortraits com przygotował zestawienie celnych wskazówek od największych portrecistów świata - Znajdują się wśród nich takie postacie jak Richard Avedon cz Annie Leibovitz. To solidna porcja wiedzy, która z pewnością pozwoli każdemu portreciście zmienić swoje podejście do fotografowania modeli. Publikujemy niektóre z nich.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

1. Richard Avedon: Wszystkie portrety mówią prawdę, ale i kłamią "Portret nie stanowi podobieństwa modeli. W momencie, gdy emocja lub poza przekształca się w fotografię, stanowi już nie fakt, lecz opinię". To stwierdzenie słynnego portrecisty Richarda Avedona stanowi niezwykle celne spostrzeżenie. Pomimo życzeniowego myślenia, że portret potrafi dotrzeć do prawdziwego ducha modeli, stanowi on jedynie interpretację danej osoby. I to w zasadzie podwójną - zarówno fotografa, jak i widza. Zdając sobie jednak z tego sprawę można po prostu skupić się na własnym postrzeganiu osób występujących przed obiektywem, zamiast gonić za mitycznym "docieraniem do sedna jestestwa".