Portrety aktorów Grega Gormana uważamy za jedne z najlepszych w historii fotografii - to bezsprzecznie pierwsza klasa. Gorman z kinematografią związany jest blisko 45 lat. Jestem sławny, bo sfotografowałem sławnych ludzi? To kompletna bzdura! Teraz mnóstwo ludzi nazywa się fotografami, nie mając pojęcia na czym polega robienie zdjęć” - mówi.

Podczas jednego z wystąpień Greg Gorman przypomniał przełom w swojej karierze fotograficznej. Miał wtedy 32 lub 33 lata i rozmawiał z jednym z najlepszych w tamtych czasach ilustratorów. Zapytany przez niego co robi, bez wahania odpowiedział, że fotografuje aktorów. Już wtedy jego zdjęcia pojawiały się na okładkach kolorowych magazynów. Wymienił długą listę nazwisk klientów, nie zapomniał wspomnieć też, że świetnie zarabia i prowadzi bardzo wygodne życie. Jego rozmówca odpowiedział: nie pytam co robisz dla innych, ale co robisz dla siebie. To był moment w którym Greg Gorman zdał sobie sprawę, że bez fotografowania dla siebie samego, bez osobistych projektów, bez robienia zdjęć bez ograniczeń nie będzie się rozwijał, a co za tym idzie - nie utrzyma swojej pozycji na tak konkurencyjnym rynku.