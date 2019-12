Największe jezioro świata pozwoliło na stworzenie baśniowych fotografii

Fotografka Kristina Makeeva tworzy urzekające sceny skupione wokół rosyjskiego Jeziora Bajkał - to największe pod względem objętości słodkowodne jezioro na świecie. Mieści niemal jedną czwartą wszystkich słodkich wód powierzchniowych świata. Fotografka korzysta więc z jego potencjału, tworząc nieziemskie obrazy, które wydają się znajdować na granicy snu i jawy.



Fotografka zdradza, że gdy pierwszy raz odwiedziła okolice Bajkału, nie miała wobec niego żadnych oczekiwań. Jednocześnie to, co ujrzała na miejscu "nie pozwalało zasnąć przez kilka kolejnych dni". Jak zdradza w rozmowie z portalem Collosal "inspiracje w niej eksplodowały." Kritisna Makeeva przyznała także, że nawet po odbyciu wielu podróży do różnych, także odległych miejsc świata, wciąż uważa Bajkał za jedno z najbardziej niesamowitych miejsc na Ziemi.