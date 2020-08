Fotograf zaprosił 16 artystów, aby na nowo zinterpretowali jego portrety

Fotograf Mathieu Stern jest znany z tworzenia efektownych portretów - Często wykorzystuje pomysłowe kompozycje czy ozdoby modeli, tak aby zahaczać o świat surrealistycznych wyobrażeń. Teraz postanowił zaprosić 16 innych artystów, którzy na nowo zinterpretowali jego zdjęcia.



Mathieu Stern bardzo lubi eksperymenty, a inspiracja do podjęcia współpracy z innym artystami przyszła, gdy przejrzał zdjęcia oznaczone na Instagramie hashtagiem #DrawThisInYourStyle. Gromadzi on prace ilustratorów, którzy interpretują sztukę na swój własny sposób. Mathieu Stern pomyślał więc, że ciekawie byłoby zobaczyć, jak inni twórcy zinterpretowaliby jego sztukę.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem