Fotografka poszukuje poprzez swoje zdjęcia prawdziwej definicji piękna

Fotografce Sarze Melotti udało się zrobić całkiem błyskotliwą karierę w świecie fotografii modowej - Jednakże po trzech latach pracy, która pozwoliła jej odwiedzić najpiękniejsze miejsca na Ziemi, zdała sobie sprawę, iż pracuje w branży, w którą przestała wierzyć. Tak narodził się projekt fotograficzny zatytułowany: W pogoni za pięknem.



Fotograficzna podróż Sary Melotti rozpoczęła się w 2013 roku. W przeciągu sześciu miesięcy przeszła drogę od hobbystycznej fotografii do profesjonalistki pracującej w branży na pełen etat. Często była nazywana "diamentem" i szybko zaczęła podróże między Nowym Jorkiem, Londynem, Los Angeles czy Mediolanem, aby wykonywać modowe portrety w pięknych sceneriach.

