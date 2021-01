Walka z rasizmem za pomocą fotografii

Jon Henry wykorzystuje sztukę fotografii, by przedstawić problemy czarnoskórej społeczności w USA - Na swoich poruszających, inscenizowanych portretach ukazuje strach matek o swoich synów, nawiązując tym samym do aktów przemocy policji wobec czarnoskórych obywateli.



Seria zdjęć autorstwa Jon’ego Henry’ego została zatytułowana Stranger Fruit, nawiązując tym samym do piosenki Billie Holiday. Na portretach matki występują w scenach, na których trzymają swoje nieprzytomne dzieci w objęciach. Fotograf i modele mówią w ten sposób o strachu, który świadomie lub podświadomie istnieje w części czarnoskórej społeczności - strachu o to, że ich bliscy mogą stać się ofiarami przemocy.

