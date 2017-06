Fotografia produktów

Obraz sprzedaje. To stara i sprawdzona zasada, stosowana w praktyce przez każdego specjalistę odpowiedzialnego za promocję. Dlatego właśnie fotografia reklamowa stanowi przystań dla setek fotografów i trampolinę do wielkich artystycznych karier. Ale w e-kursie: „Fotografia produktów” nie chodzi o pokazanie wielkich projektów. Chcemy, aby każdy, kto ma choćby niewielkie pojęcie o fotografii, mógł tworzyć zdjęcia, które będą sprzedawały. To wymaga wiedzy i ćwiczeń. Wiedzę zdobędziesz w e-kursie, a ćwiczenia - dzięki zadaniom do wykonania, które otrzymasz po każdej lekcji, mogą stać się zaczynem gwałtownego zwiększenia fotograficznych umiejętności.

E-kurs Fotografia produktów kierujemy do osób, które mają znikome lub żadne doświadczenie w zakresie zdjęć produktowych, a chcieliby w niewielkim czasie zdobyć umiejętności zbliżone do tych, które posiadają profesjonaliści.

Sam wybierasz sobie porę nauki. Materiały szkoleniowe przesyłane są w formie e-booków raz w tygodniu, na Twoje konto e-mail. Dodatkowo, po zakończeniu e-kursu otrzymasz płytę CD, na której znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe oraz dodatki. Uczestnicy otrzymują: 7 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Zapanuj nad kompozycją i ekspozycją Po zakończeniu e-kursu Uczestnicy otrzymują: płytę CD zawierającą materiały e-kursu i dodatki;

E-kurs rozpoczyna się 22.06.2017 r. Obecnie prawie wszyscy kupują w Internecie, a przeglądanie ofert internetowych jest jest czymś tak naturalnym, jak odwiedzanie sklepów stacjonarnych. Serwisy aukcyjne i ogłoszeniowe sprawiają, że każdy może stać się sprzedawcą. Zwróć uwagę, że wielu internetowych sprzedawców zadowala się zilustrowaniem oferty zdjęciem producenta danego przedmiotu czy skopiowaniem fotografii znalezionej w Internecie. Ty będziesz mógł wzbogacić swoje produkty świetnymi zdjęciami, które wykorzystasz do sprzedaży swoich towarów lub zaoferujesz innym sprzedawcom. Szczegółowy program kursu Lekcja 1 Specyfika fotografii produktowej w handlu internetowym Po co ilustrować aukcje zdjęciami i co z tego wynika?

Jakie są wymagania i ograniczenia popularnych serwisów aukcyjnych wobec zdjęć

Co i jak pokazać na zdjęciu aby wykreować doskonały towar?

Najpopularniejsze błędy sprzedających

Przykazanie VII: Nie kradnij! Dodatek specjalny – sposoby fotografowania odzieży Zadania do wykonania Lekcja 2 Jak zbudować studio w domu Wymiary i ograniczenia przestrzenne domowego studia

Wyposażenie dodatkowe, które powinieneś mieć

Niezbędny sprzęt fotograficzny i akcesoria

Techniki zaawansowane

Wyjątkowo trudne sytuacje. Jak sobie z nimi radzić? Dodatek specjalny – fotografowanie elektroniki użytkowej Zadania do wykonania Lekcja 3 Praca z oświetleniem ciągłym Wybór oświetlenia ciągłego – wady i zalety

Dostępne rodzaje oświetlenia ciągłego

Źródła światła dostępne w zasięgu każdego

Kolory i kontrast – przegląd potencjalnych problemów

Systemy profesjonalnego oświetlenia ciągłego dostępne za niewielkie pieniądze Dodatek specjalny – fotografowanie biżuterii Zadania do wykonania Lekcja 4 Praca z oświetleniem błyskowym Światło błyskowe – wady i zalety

Niezbędny sprzęt i akcesoria

Jak sterować siłą błysku i wyzwalania lamp?

Ile lamp jest potrzebnych w domowym studio?

Co potrzebujemy oprócz lamp? Czy one wystarczą? Dodatek specjalny – fotografowanie przedmiotów szklanych, przezroczystych i błyszczących Zadania do wykonania Lekcja 5 Najbliższe otoczenie i tło oferowanego produktu Fotografować z tłem czy bez tła?

Kolorowe tło – potencjalne zagrożenia i sposoby rozwiązania problemu

Zabawy z tłem, czyli co można uzyskać z kawałkiem pleksy lub czarnego filcu

Fotografowanie przedmiotu w naturalnym otoczeniu

A może by tak z modelką? Dodatek specjalny – fotografowanie antyków, dzieł sztuki i przedmiotów rękodzielniczych Zadania do wykonania Lekcja 6 Więcej ognia – czyli na pograniczu fotografii produktowej i reklamowej W jakich okolicznościach zdjęcie produktowe można uczynić ciekawszym?

Otoczenie i stylizacja

Oświetlenie nietypowe

Elementy dynamiczne zdjęcia

Zdjęcie produktowe to nie billboard Dodatek specjalny – fotografowanie książek, filmów i płyt Zadania do wykonania Lekcja 7 Korekta zdjęć produktowych i przygotowanie ich do prezentacji Korekta ekspozycji

Retusz – mocniejsze poprawki

Szparowanie, czyli usuwanie tła

Korygowanie kolorystyki – sposoby proste i zaawansowane

Przygotowanie do publikacji Dodatek specjalny – fotografowanie kosmetyków Zadania do wykonania

