Niezapomniane spotkanie z bizonem u skraju drogi

Kanadyjski fotograf przyrody Tim Osborne przedstawił kolejny dowód, że w fotografii czasami konieczne jest bycie w odpowiednim miejscu i czasie - Przytrafiło mu się ciekawe spotkanie z bizonem, co wykorzystał je do wykonania zabawnego zdjęcia.



Fotograf uchwycił bizona w pobliżu znaku drogowego informującego, że w tym miejscu drogę mogą przekraczać te wielkie ssaki. Żartobliwie zauważył, że bizony zostały najwyraźniej przeszkolone przez personel Parku Narodowego Kanady, aby przekraczały bezpiecznie drogę w wyznaczonych do tego miejscach. Swoje zdjęcie bizona fotograf opublikował na Twitterze, a wśród zachwyconych tym obrazem internautów znalazła się także odpowiedź Parku Narodowego - "bardzo poważnie traktujemy ich szkolenie".

