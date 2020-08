Zobacz niesamowite zdjęcie wyskakującego z wody rekina

Fotograf dzikiej przyrody Chris Fallows niedawno trafił na pierwsze strony gazet na całym świecie dzięki swojemu wyjątkowemu ujęciu, które zatytułował Perła. Na niesamowitym czarno-białym zdjęciu można podziwiać ogromnego żarłacza białego, który wyskakuje niemal 4 metry nad poziom wody. Całość dopełnia piękne, kontrastowe niebo usłane chmurami. Poznaj historię powstania tej fotografii.



Zdjęcie powstało w RPA, a historia jego powstania została przedstawiona w programie dokumentalnym emitowanym na Discovery Channel Weekend z rekinami. Zdjęcie wygląda na szczęśliwy traf, ale do jego powstania fotograf przygotowywał się latami. Powstało ono z pomocą holownika do przynęty, którego konstrukcja była długo dopracowywana przez autora zdjęcia.

