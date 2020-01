Chronofotografie z rybołowem w roli głównej - zdumiewająca fotografia przyrodnicza

Rybołowy to zdumiewające ptaki drapieżne, znane ze swoich niebywałych umiejętności łowieckich - Nurkują w powietrzu z wysokości ponad 30 metrów i z zachwycającą precyzją porywają ryby z wody. Ich umiejętności sprawiają, że są popularnym tematem wśród fotografów przyrodniczych. W szczególności pięknie przedstawia te ptaki Chen Chengguang.



Fotograf Chen Chengguang (publikujący zdjęcia także pod nickiem Joinus12345) jest znany z oszałamiających zdjęć dzikich ptaków, które publikuje na swoim Instagramie. W szczególności zdumiewające wrażenie robią jego chronofotografie, które ukazują sekwencję ruchów rybołowów w trakcie polowania. Technika fotograficzna, która była bardzo popularna w XIX wieku polegała na ukazywaniu sekwencji ruchu w kilku ujęciach połączonych na jednym zdjęciu. Był to pierwowzór animacji i filmu, początkowo wykorzystywany przez naukowców do badania dynamiki i charakteru ruchu.

