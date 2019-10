Fotografia przyrodnicza, która uczy szacunku do natury - wieloryby w obiektywie Jasmine Carey

Australijska fotografka Jasmine Carey jest pasjonatką morskiej przyrody. Większość swego czasu spędza pod wodą, podziwiają zdumiewające piękno wielorybów. Jej fotografia przyrodnicza stanowi połączenie dynamizmu i subtelności tych zwierząt, w wyjątkowy sposób ukazując ich życie w oceanicznych wodach.



Jasmine Carrey nie tylko zajmuje się fotografią przyrodniczą, ale również organizuje wycieczki dla innych pasjonatów, którzy chcą doświadczyć osobiście piękna wielorybów. W tym celu przemierza świat, podglądając te wodne ssaki w różnych miejscach - od Tongo do Norwegii. Kieruje się przy tym dobrem zwierząt, dbając o to, aby ich normalne funkcjonowanie nie zostało zakłócone, a ludzcy obserwatorzy im w niczym nie przeszkadzali.

