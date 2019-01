Jak podróżuje się przez świat z 15 kg sprzętu fotograficznego na plecach?

Ponad 6 miesięcy temu Jono Dashper wraz ze swoją dziewczyną wyruszył w podróż po świecie. Jako że jest fotografem przyrodniczym postanowił podzielić się doświadczeniem związanym z realizowaniem swojej pasji w takiej podróży życia.



Docelowo para planuje podróżować przez 2 lata (lub do czasu, gdy skończą im się środki). Do tej pory udało im się odwiedzić Indonezję, Nepal, Indie i Sri Lankę. Jono Dashper przez lata zbierał zestaw fotograficzny, który umożliwiałby mu sprostanie wszystkim wymaganiom, jakie stawia fotografia przyrodnicza. Jednakże w obliczu podróży konieczne było zrezygnowanie z niektórych elementów osprzętu i podjęcie ostatecznej decyzji, co wyląduje w plecaku.