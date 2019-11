Okazja czyni złodzieja i… fotografa. Zobacz niezwykłe zdjęcie kradnącego aparat wari

To była próba zuchwałej kradzieży, która zakończyła się… świetnym zdjęciem. Fotograf przyrody Luca Bracali wykonywał zdjęcia na Madagaskarze, gdy wari (gatunek ssaka naczelnego z rodziny lemurowatych) zeskoczył z drzewa, próbując wyrwać mu z rąk aparat. Mężczyźnie udało się utrzymać sprzęt w dłoniach i jednocześnie wykonać niezwykle udane ujęcie.



Luca Bracali przemierzał Park Narodowy Andasibe i fotografował jednego z osobników z gatunku wari czarno-biały. W pewnym momencie zwierzę zdecydowało, że chce zamienić się rolami i samemu chwycić za aparat. "Wykonywałem zdjęcia, gdy zwierzak nagle postanowił zeskoczyć z drzewa i chwycić mój sprzęt" - zdradził 54-letni fotograf, dodając iż wari "zawisnął na gałęzi do góry nogami i wyciągnął rękę w moim kierunku".

