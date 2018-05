Fotografia przyrodnicza. Techniki pracy najsłynniejszych fotografów natury - praktyczny poradnik

Uchwycone w niesamowitym, niepowtarzalnym momencie, a przy tym ostre jak żyletka i doskonałe kompozycyjnie… Właśnie takie zdjęcia profesjonalnych fotografów przyrody budzą konsternację i zazdrość niemal każdego pasjonata obiektywu. Czy zastanawiałeś się kiedyś — widząc te zapierające dech, perfekcyjne technicznie zdjęcia dzikiej natury — nad tym, jak zostały zrobione? Świetne fotografie przyrody to najczęściej nie dzieła szczęśliwego przypadku, lecz owoc wielomiesięcznych, mozolnych przygotowań. Poznanie sekretów pracy zawodowców, sposobów planowania niezwykłych ujęć i organizowania wypraw w plener, a także używanych przez nich technik i sprzętu to najlepsza droga do tego, by tworzyć zdjęcia na tym samym, zachwycającym poziomie!



Prezentujemy rozdział książki "Fotografia przyrodnicza. Techniki pracy najsłynniejszych fotografów natury" wydanej przez wydawnictwo Helion pod patronatem medialnym SwiatObrazu.pl.

Opanuj sztukę pomijania

Malarz rozpoczyna dzieło od pustego płótna. Aby uzyskać obraz, miesza farby, po czym stopniowo je nanosi i formuje linie, kształty, wzory, barwy i tekstury. Jeśli nie chce pokazać jakiegoś elementu malowanej sceny, po prostu go pomija.



Załóżmy, że na zboczu wzgórza znajduje się potężny maszt telefoniczny. Żaden problem, nie trzeba go malować. Zły kolor nieba? Wystarczy odpowiednio zmieszać farby, aby uzyskać właściwą barwę. Brakuje chmur na niebie? Cóż, można parę domalować. Malarstwo to sztuka dodawania.



Fotografia jest jego przeciwieństwem. Gdy spoglądasz przez wizjer, obraz jest już namalowany. Masz przed sobą w pełni ukształtowaną scenę w jej naturalnym splendorze, a wszystkie potrzebne elementy są porozrzucane w przypadkowy sposób. Ty jako fotograf masz zdecydować, które elementy i obiekty są istotne, a które nie. Te istotne musisz uporządkować, ale większe znaczenie ma to, że te nieważne elementy musisz usunąć. Fotografia jest więc sztuką pomijania.



Cel pracy malarza i fotografa jest taki sam — chcą uzyskać obraz, który odzwierciedli ich osobistą wizję. Jednak każdy z nich dociera do niego w inny sposób. Malarz dodaje elementy obrazu, a fotograf musi je odejmować. To wyjaśnia zarówno istotę komponowania w fotografii, jak i sposób tworzenia zdjęć.



Masz w rękach wszystkie narzędzia, których potrzebujesz w celu usuwania informacji z przestrzeni obrazu. Są to pokrętła i przyciski aparatu. Fizyczne i techniczne kwestie z nimi związane (czyli gdzie się znajdują i do czego służą) zostały opisane w poprzednich rozdziałach. Teraz wyjaśnię, jak używać ich w kreatywny sposób.