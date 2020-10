Pływająca kryjówka do fotografowania ptaków

Ray Hennessy doskonali swoje umiejętności fotografa przyrodniczego od 2007 roku - W szczególności interesują go ptaki, i jakiś czas temu szukał sposobu, aby w trakcie ich podglądania móc stać się jeszcze bardziej niewidocznym - tak, by wykonywać zdjęcia ptaków w trakcie ich normalnej, codziennej aktywności bez płoszenia czy zakłócania ich spokoju. Wtedy wpadł na pomysł stworzenia „ptasiej skóry”, tj. specjalnej pływającej kryjówki, która pozwoliłaby mu zanurzyć się w wodzie i jednocześnie chronić sprzęt, czyniąc go przy tym niewidocznym dla skrzydlatej menażerii.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Pływająca kryjówka ułatwia fotografowanie dzikiej przyrody W 2017 roku Ray Hennessy wziął dwie deski pływające, nogi od składanego stołu i kolumnę statywu fotograficznego, aby połączyć te elementy w pływającą kryjówkę fotografa przyrodniczego. Następnie przetestował swój wynalazek, aby upewnić się, że wytrzyma pod ciężarem najdłuższych teleobiektywów i jego ciała.