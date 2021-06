O ptaku, który zabrał na przejażdżkę mniejszego kolegę

Fotografka dzikiej przyrody z Michigan, Jocelyn Anderson, wykonała niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju ujęcie - Udało jej się uchwycić drapieżnego rybołowa, który „zabrał” na przejażdżkę kosa czerwonoskrzydłego. Mniejszy z ptaków siedzi na zdjęciu na porwanym w przestworza kiju i wygląda tak, jakby celowo skorzystał z turystycznej okazji.



Fotografka wykonała to zdjęcie podczas fotografowania rybołowów nad jednym ze stawów w południowo-wschodnim Michigan. W pewnym momencie dostrzegła niezwykły duet. Kosy czerwonoskrzydłe zaciekle bronią swoich gniazd i są w stanie w ich obronie atakować nawet większe od siebie ptaki.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem