Najlepsi fotografowie przyrody pomagają afrykańskim parkom narodowym

Ponad 50 najlepszych fotografów przyrodniczych na świecie połączyło siły, aby wspomóc afrykańską przyrodę - Wraz z ograniczeniem ruchu turystycznego w związku z pandemią COVID-19 afrykańskie parki odnotowały ogromny spadek dochodów, co spowodowało trudną sytuację całej afrykańskiej dzikiej przyrody. Wpływy z turystyki były wykorzystywane również do finansowania działań na rzecz ochrony zwierząt występujących na tym kontynencie.



Fotografia przyrodnicza ratuje dzikie zwierzęta w Afryce

Znakomici fotografowie przyrody przekazali swoje odbitki na rzecz akcji nazwanej African Park Networks. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy mają nadzieję zgromadzić 250 000 USD (niema milion złotych) na rzecz wsparcia parków narodowych Afryki. W akcji tej biorą udział m.in. Shaaz Jung, Will Burrard-Lucas czy Greame Green. Organizatorami tej akcji są Marion Pary i Pie Aerts.

Każdy z artystów podarował limitowaną edycję wydruków, których cena wyniesie 100 USD za sztukę (około 375 złotych). Całych dochód trafi do zarządów afrykańskich parków narodowych, tak aby pieniądze mogły być wykorzystane na najbardziej pilne potrzeby. "Wpływ pandemii COVID-19 miał druzgocący wpływ na kondycję afrykańskiej turystyki, a tym samym ochrony dzikiej przyrody" podsumowuje Greame Green, dodając, iż "bez turystów jest mniej miejsc pracy, więc ludzie mają mniej pieniędzy. To spowodowało wzrost ubóstwa, a tym samym skłoniło wielu ludzi do podjęcia się kłusownictwa. W dodatku jest mniej pieniędzy na działania bezpośrednio związane z ochrona przyrody."

Organizatorzy mają więc nadzieję, że zgromadzone pieniądze chociaż częściowo będą w stanie pomóc rozwiązać te problemy. Ich akcja już odniosła spory sukces, gdyż w ciągu pierwszy 48 godzin jej trwania udało się zebrać 85 000 USD (około 319 000 złotych). Ta akcja jest nie tylko okazją, aby wesprzeć finansowo afrykańską przyrodę i otrzymać piękny wydruk, ale także w ogóle zwraca uwagę na konieczność dbania o naturę. Poza tym to świetna okazja, aby obejrzeć zachwycające kadry. Część z nich znajdziesz poniżej, a więcej informacji na temat tej inicjatywy i sklep z wydrukami znajdziesz tutaj.

fot. Graeme Green