Ultra realistyczni cyfrowi ludzie powstający w kilka minut

Najwyraźniej przyszłość, w której rozróżnienie pomiędzy prawdziwym a wirtualnym człowiekiem będzie niemożliwe, jest bliższa niż się wydaje - Narzędzie MetaHuman Creator Unreal Engine pozwala w kilka minut wygenerować ultra realistyczne wizerunki nieistniejących w rzeczywistości ludzi.



Zobacz jak może wyglądać fotografia przyszłości

Ultra Engine opublikowało poniższe wideo, które pokazuje jak technologia jest w stanie stworzyć niezwykle realistyczne ludzkie twarze i ciała, które uniemożliwiają rozróżnienie prawdy od fikcji.

Unreal Engine to platforma do tworzenia grafiki 3D w czasie rzeczywistym należąca do Epic Games Studios, która stanowi podstawę wielu gier komputerowych. Po raz pierwszy wykorzystano ją w 1998 roku w strzelance FPS Unreal, ale od tamtego przeszła zdecydowany rozwój. Początkowo pozwalała jedynie na generowanie postrzępionych krajobrazów, ale wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej umożliwiła tworzenie ultra realistycznych postaci ludzi.

Chociaż gry komputerowe imponują swoją wizualną stroną, to jednak w wielu przypadkach taki ultra realizm nie jest niezbędny, aby dostarczyć graczom rozrywkę na najwyższym poziomie. Niemniej Unreal Engine chciało przekraczać kolejne granice grafiki 3D, tworząc te ultra realistyczne postacie. W szczególności, iż takie animacje wykorzystywane są często do tworzenia trailerów czy pokazywania imponujących możliwości silników gier komputerowych.

Obecne możliwości renderowania ultra realistycznych postaci mają dosyć łatwe do wyobrażenia implikacje w przyszłości. Chociaż technologia musi być cały czas rozwijana raczej nikt nie ma wątpliwości, że w całkiem niedalekiej przyszłości modele będą zastępowani na zdjęciach przez cyfrowych ludzi. Tak samo kreowanie od zera obrazów stanie się jeszcze bardziej powszechne w branży reklamowej w odniesieniu do tworzenia krajobrazów, scenerii, wnętrz itp.

W przyszłości rozróżnienie prawdy od fikcji stanie się dużo trudniejsze. Chociaż możliwości Unreal Engine są zachwycające i z perspektywy graczy oznaczać mogą same korzyści, to jednak taka technologia może przynieść także dotkliwe konsekwencje dla ludzi. Utrata pracy (tacy modele wykluczają nie tylko z rynku modeli, ale również fotografów i w zasadzie całą branże fotograficzną związaną z modą, reklamą czy fotografią produktową). Co przyniesie przyszłość trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.