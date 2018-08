6 porad francuskiego fotografa dla wszystkich zajmujących się fotografią ślubną

Fotografia ślubna to ciężki kawałek chleba. Mimo to coraz więcej osób próbuje w niej swoich sił, zarówno na gruncie amatorskim, jak i zawodowo. Specjalnie dla tych osób Franck Boutonnet, fotograf z 15-letnim zawodowym stażem zebrał w sześciu punktach najważniejsze porady, których przestrzeganie pozwoli każdemu rozbudować własny warsztat i przez to zaoferować bliskim oraz klientom jeszcze lepsze zdjęcia.

Franck Boutonnet prowadzi działalność usługową na terenie Francji i może się poszczycić ponad piętnastoletnią praktyką profesjonalnego fotografa oraza bogatym dorobkiem. I choć wiele można się nauczyć po prostu studiując jego zdjęcia, to i on sam również chętnie dzieli się własną wiedzą z mniej doświadczonymi kolegami. W nagraniu filmowym zrealizowanym przez serwis ShotKit fotograf ujął w sześć punktów na pozór proste, lecz w rzeczywistości bardzo istotne kwestie, które z uwagi na swoją rzekomą banalność często pozostają niezauważone. Reklama

