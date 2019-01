International Wedding Photographer of the Year 2018 - najlepsza fotografia ślubna na świecie

Po raz drugi jury konkursu International Wedding Photographer of the Year wybrało najlepsze fotografie ślubne, ukazujące w wyjątkowy sposób ten najważniejszy dzień w życiu zakochanych. Prace mogły być zgłaszane do 11 różnych kategorii - album, czarno-białe, przyjęcie weselne, portret pary, na parkiecie, najlepsza sceneria, widok z góry, pojedyncze ujęcie, portret Panny Młodej lub Pana Młodego, zaręczyny i fotografia tradycyjna.



Pierwszą nagrodę zdobył australijski fotograf Dan O’Day, otrzymując nagrody o łącznej wartości 11 000 USD (ok. 41 000 PLN). Zwycięska praca to elegancki, romantyczny portret nowożeńców, którzy znajdują się na styku światła i cienia, a scena jest podkreślona przez ciepłe oświetlenie. Ta minimalistyczna fotografia w rzeczywistości powstała w chwili, gdy para spieszyła się, aby dostać się na własne przyjęcie.