11 wskazówek prosto z Indii, jak wykonywać portrety i fotografię ślubną

Wszyscy przywykliśmy do tego, że fotografia ślubna ma swoje charakterystyczne elementy, które upodabniają do siebie poszczególne sesje – nawet jeśli zarówno Młodzi, jak i fotograf bardzo silili się na oryginalność. Jeżeli więc szukamy czegoś nietypowego, to warto przyjrzeć się twórczości fotografów wywodzących się z innych kręgów kulturowych. Jeden z najpopularniejszych obecnie w Indiach fotografów pokazuje, jak inaczej mogą wyglądać zdjęcia ślubne (i nie tylko), a przy okazji udziela wszystkim chcącym go słuchać kilku cennych rad.

Fotografia ślubna w Indiach "Wschód wita Zachód" – tak można byłoby określić twórczość Suresha Natarajana, indyjskiego fotografa pracującego głównie w branży reklamowej i fashion, ale również nie stroniącego od innych form fotografii portretowej. Jego zdjęcia łączą w sobie egzotykę Indii z motywami typowymi dla świata zachodniego, a wszystko to w niewyobrażalnym wręcz wizualnym przepychu. Widoczne poniżej zdjęcia ślubne jego autorstwa zachwycają dynamizmem i klimatem przywodzącym na myśl nieco filmy z Bollywood oraz "Baśnie tysiąca i jednej nocy".