Fotografia ślubna to pole bitwy – Ashley Easterling musiała walczyć z gościem utrudniającym jej pracę

Fotografia ślubna to niełatwy kawałek chleba – wielokrotnie podczas zleceń potyka się z różnymi wyzwaniami, wśród których znajduje się radzenie sobie z gośćmi, którzy muszą zrobić swoje zdjęcie, przeszkadzając tym samym fotografowi w pracy. Nie dociera do nich, że właśnie po to na uroczystość ślubną i wesele został zaproszony fotograf, aby oni mogli skupić się na tym najważniejszym dniu Młodej Pary i przeżywać piękne chwile bezpośrednio, a nie obserwując je przez ekran smartfona.

Ashley Easterling zajmująca się profesjonalnie fotografią ślubną zna aż zbyt dobrze opisany wyżej problem. Podczas fotografowania ślubu Josha i Lorny Dane Gantt musiała wręcz zastosować rozwiązanie siłowe, aby poradzić sobie z utrudniającym jej pracę gościem weselnym. Problematycznym uczestnikiem uroczystości okazała się macocha Panny Młodej, która postanowiła stanąć przed tuż przed jej obiektywem i samemu zdobyć zdjęcie niezwykle ważnego momentu ślubu, jakim jest pierwszy pocałunek. Fotografka nie miała zbyt wiele czasu na dyskutowanie, stąd postanowiła bezpardonowo przepchnąć barkiem macochę tak, aby znaleźć się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i utrwalić wyjątkową chwilę.