Najwspanialszą rzeczą w street photo jest budzenie się każdego dnia z tajemnicą, co tym razem uda się uchwycić

Alan Schaller to pochodzący z Londynu fotograf uliczny, który jest współzałożycielem Street Photography International i ambasadorem Leica. Przygodę z fotografią rozpoczął zaledwie cztery lata temu, jednakże już teraz jego prace zdobywają uznanie na całym świecie. SmugMug Film przygotowało wideo, przedstawiające spacer z artystą ulicami Nowego Jorku, podczas którego opowiada o swoim życiu i twórczości.



Fotografia uliczna z Alanem Schallerem

Według Alana Schallera najbardziej ekscytującą częścią fotografii ulicznej jest to, iż nie da się przewidzieć, co spotka fotografa podczas wykonywania zdjęć. Inspiracją do stworzenia obrazu może być każdy element miejskiego życia - przelatujący tuż nad głową gołąb czy osoba o wyjątkowych, przyciągających wzrok cechach. Dobry streetowiec potrafi przewidywać niektóre następstwa wydarzeń, ale nigdy nie można mieć 100% pewności, co się wydarzy. Najlepszą cechą fotografa ulicznego jest zatem umiejętność przewidywania, a nawet fantazjowania i wyobrażania sobie tego, czego może za chwile być świadkiem.