Fotograf uliczny i jego nieoczekiwane ujęcia

Fotografia uliczna to w dużym skrócie łapanie w jednym kadrze anegdotycznych sytuacji dziejących się w przestrzeni publicznej - Bystry obserwator dostrzeże pełno takich momentów dookoła, dziejących się każdego dnia na ulicach miast. A jeśli do tego tak jak Edas Wong ma przy sobie aparat, to wynikną z tego z pewnością niezapomniane kadry.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Fotografia uliczna pełna surrealistycznych chwil Edas Wong krąży po ulicach miast w celu chwytania ulotnych momentów, w których to przypadek ustala wyjątkową harmonię w świecie. Uzbrojony w aparat nie spuszcza niczego z oczu i dokumentuje czas. Dzięki jego połączeniom dwa pozornie niezwiązane ze sobą motywy spotykają się w jednym, precyzyjnie ujętym momencie.