Dlaczego fotografia uliczna wywołuje tyle kontrowersji?

Fotograf uliczny Simon King dostrzega, iż uprawiany przez niego gatunek fotografii jest częściej celem krytyki, niż pozostałe dziedziny. Zauważył, że poddawane jest w wątpliwość nawet to, czy taki gatunek fotografii w ogóle istnieje. Nie zgadza się on z zarzutami kierowanymi w kierunku fotografii ulicznej, jednakże chcąc lepiej poznać swoją pasję i znaleźć ewentualne słabe punkty, postanowił rozważyć najpopularniejsze oskarżenia.

Fotografia uliczna - dlaczego wywołuje tyle kontrowersji?

Jednym z podstawowych powodów, dla których street photo jest tak często obiektem krytyki jest fakt, iż termin ten obejmuje ogromną liczbę różnorodnych obrazów. Łączy w sobie elementy fotoreportażu, portretu, a nawet fotografii krajobrazowej czy przyrodniczej. Przy ocenie gatunku trzeba więc uwzględnić wszystkie te czynniki, a tak duża liczba zmiennych musi generować różnorodność ocen i uwzględniać także te negatywne.

Zdaniem Simona Kinga dużo łatwiej jest oceniać zdjęcia portretowe, gdyż dużo prościej stwierdzić, co tak naprawdę zalicza się do tej kategorii obrazów. W przypadku fotografii ulicznej czasami granice są dużo mniej wyraźne, co także utrudnia wykorzystanie odpowiedniego wzorca przy ocenie. W związku z tym street photo jest rozważane jedynie poprzez punkt widzenia każdego z oglądających, a nie w odniesieniu do całości dziedziny fotografii. Jeżeli krytyk ma większą siłę oddziaływania, jest w stanie wpłynąć na większa liczbę osób.