Fotografia uliczna ujawnia zaskakujące zbiegi okoliczności w codziennym życiu

Fotograf Anthimos Ntagkas - publikujący również pod pseudonimem Daganth - ma niebywałą zdolność do dostrzegania wyjątkowych zbiegów okoliczności - Ma to szczęście, by być w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie, choć oczywiście jego niezwykle błyskotliwe spojrzenie pozwala dostrzec mu czasami nieprawdopodobne sceny w codziennym życiu. Jego fotografia uliczna to zbiór przypadkowych scenek, które jednak tworzą humorystyczne zestawienie, będące jednocześnie ciekawymi anegdotami na temat codzienności na ulicach miast czy w innych miejscach publicznych.



W swoich pracach Anthimos Ntagkas zestawia zarówno niezwykłe sceny, jak i elementy, które choć pozornie są z innych światów, pasują do siebie w zaskakujący sposób. I tak w efekcie na jego zdjęciach można zobaczyć osoby, które w niezwykły sposób wpisują się w reklamy uliczne, wchodzą w interakcje z otoczeniem czy budują niecodzienne relacje z innymi przechodniami. Do tworzenia takich zestawień fotograf wykorzystuje wieloplanowe kompozycje czy proste zestawienie silnych, korespondujących ze sobą motywów.