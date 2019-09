Fotografia w Szkole Filmowej?

AMA Film Academy od 9 lat z powodzeniem zajmuje się kształceniem młodych filmowców. Uczy na kierunkach: operatorskich, reżyserskich, aktorskim, realizacji dźwięku, produkcji, postprodukcji obrazu, a od tego roku również na fotografii. Kształci zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Rok rocznie w AMA uczy się ok 200 studentów na kierunkach stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwenci znajdują pracę w branży filmowej i nie tylko. Ich filmy pokazywane są na festiwalach w Polsce i za granicą (Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, Krakowski Festiwal Filmowy, Etiuda & Anima, Festiwal Młodzi i Film Koszalin, Spello International Short film Festival,, Just Be You Performing Arts Youth Film Festival USA, Forwardian Film Festival USA, CINERGO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL Grecja i wiele innych).



Wszystkie kierunki prowadzone w AMA wyróżnia wysoki poziom, kadra wykładowców oraz zaplecze sprzętowe. Kierunek Fotografia w AMA Film Academy jest kierunkiem artystycznym z dobrą bazą wykształcenia, jednocześnie o bardzo dużym nasyceniu praktyki dającej konkretny zawód. AMA ma własne studia fotograficzne i filmowe, różnego rodzaju i wielkości, dwie nowoczesne montażownie filmowo-fotograficzne, salę color correction, duży magazyn światła, duży magazyn sprzętu fotograficznego, filmowego, optyki. Nauka w AMA daje możliwość współpracy z kierunkiem Aktorskim, korzystania z plenerów, wnętrz fotograficznych, dekoracji w studio filmowym, studiów fotograficznych i przestrzeni Centrum Filmowego AMA. Za program kierunku odpowiedzialni są: Jacek Ura - laureat i dwukrotny finalista konkursu Grand Press Photo. Jacek współpracował m.in. z TVP, Orlenem, czy z RMF FM oraz Borys Makary, który jest jednym z najbardziej cenionych polskich fotografów. Artysta wizualny zajmujący się sztuką konceptualną, kreacyjną. Swoje prace wystawiał m.in. na indywidualnej wystawie w paryskiej galerii Claude-Samuel, na wystawie zbiorowej FOTOFEVER w Musee du Louvre oraz w galerii NUE. Wielokrotnie nagradzany, między innymi w PRIX DE LA PHOTOGRAPHIE PARIS, czy American Aperture Awards AX3. Dlaczego warto uczyć się Fotografii w szkole Filmowej? 1. Twoi wykładowcy to aktywni twórcy Na studiach często narzekamy na program nauczania i profesorów – że nudni, że na wykładach sama teoria i ciężko z nimi nawiązać kontakt. W szkole filmowej masz zajęcia z doświadczonymi fotografami, operatorami, aktorami, specjalistami od oświetlenia… Z ludźmi, którzy znają się na rzeczy! Niejednokrotnie są to sławy znane w branży, w Polsce i za granicą. Mogą pochwalić się konkretnymi osiągnięciami, a przede wszystkim sporo Cię nauczą. Nie mówią przecież wytartych formułek – przeszli tę samą drogę, którą chcesz przejść Ty! 2. Masz zajęcia praktyczne z profesjonalnym sprzętem Aby działać w branży, musisz mieć praktyczne umiejętności w danej dziedzinie. A właśnie praktyka w szkole filmowej jest podstawą! To trochę inne podejście, niż na klasycznych uczelniach, gdzie studenci nieraz czekają na studia magisterskie, żeby w końcu mieć jakieś praktyczne zadania. Tutaj masz je od pierwszego dnia! I nawet jeśli sam na początku nie dysponujesz sprzętem, który pozwoli Ci działać, w szkole pracujesz z nim na co dzień. A często nawet możesz go wypożyczyć do domu. Patronat nad kierunkiem Fotografia objęła Firma CANON więc sprzętu będzie sporo. 3. Tworzysz portfolio na przyszłość Jeżeli podstawą jest praktyka, to nie masz wyboru – musisz tworzyć! Własne prace i projekty zaliczeniowe. Bez tego szkoły filmowej nie skończysz. Być może będziesz narzekać w trakcie semestru na nawał zajęć – jednak gdy już uzyskasz dyplom ukończenia szkoły, będziesz szczęśliwy, że masz już gotowe portfolio! Spełni ono rolę Twojej wizytówki, którą pochwalisz się w branży, wypuścisz w świat i… będziesz mógł tworzyć coraz lepiej! 4. Znasz ludzi, których warto znać. Szkoła filmowa, to miejsce, w którym poznajesz zarówno profesjonalnych filmowców jak i ludzi, którzy tak jak Ty chcą tę pasję przekuć w swój zawód na całe życie. Każda z tych osób to cenny kontakt na przyszłość! Start w branży nie należy do łatwych. Dobrze zatem jest znać osoby, które mogą w przyszłości posłużyć radą, czy wsparciem w kolejnych projektach. 5. Łączysz przyjemne z pożytecznym. Uczysz się tego, co sprawia Ci autentyczną radość! Spędzasz długie godziny nad swoją pasją. Nabywasz niezbędną wiedzę bez poczucia straty czasu. Po prostu z przyjemnością idziesz na kolejne zajęcia, bo wiesz, że będziesz się dobrze bawić, a każdy kolejny dzień przybliża Cię do upragnionego celu – zostania twórcą. Jeżeli nie przekonały Cię jeszcze te argumenty, to zajrzyj na stronę AMA FILM ACADEMY w Krakowie. Sprawdź, jak uczymy oraz kto z Twoich ulubionych twórców prowadzi zajęcia w AMA. Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 trwa do końca września.

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl