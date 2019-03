Wciągająca geometria Barcelony widzianej z lotu ptaka

Świat widziany z góry ujawnia całkiem nowe oblicze - przykładem tego są zdjęcia, wykonane przez pochodzącego z Węgier Mártona Mogyorósy’a, który za temat swoich obrazów obrał Barcelonę. Dzięki nim poznajemy niezwykłą geometrię tego słynnego miasta.



Budynki, ulice czy topografia nabrzeża tworzą razem wyjątkowe kształty, które wciągają i sprawiają ogromną przyjemność estetyczną. Fotograf przygotowuje się do zdjęć za pomocą usługi Google Earth. Wyszukuje na obrazach satelitarnych lokalizacje, które kryją w sobie ogromny potencjał i wyjątkowy układ wzorów oraz kształtów. Następnie już na miejscu wykorzystuje drona do wykonania swoich prac.

