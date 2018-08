Miasto Grzechu w miniaturze - niezwykłe nocne fotografie z powietrza Vincenta Laforeta

Las Vegas jest jednym z największych centrów rozrywkowych i turystycznych Stanów Zjednoczonych. To już nie tylko światowa stolica hazardu, lecz cały Amerykański Sen w pigułce. Tutaj ludzie ze wszystkich krajów przyjeżdżają się zabawić i zapomnieć o rzeczywistości. Nagrodzony nagrodą Pulitzera fotograf Vincent Laforet postanowił uchwycić niesamowity klimat tego zbudowanego w centrum pustyni miejsca w bardzo nietypowy sposób: wykonując nocą fotografie z powietrza. Uzyskane w ten sposób zdjęcia okazały się jednymi z najbardziej niesamowitych portretów Vegas, jakie kiedykolwiek wykonano.

Założone w 1905 roku miasteczko Las Vegas przez wiele lat nie było niczym szczególnym - usytuowane przy linii kolejowej Union Pacific skupisko ludzkie nie odznaczało się dużym znaczeniem. Jednak w 1931 roku władze stanu Nevada zalegalizował hazard oraz umożliwił osobom mieszkającym na terenie stanu przez co najmniej sześć tygodni przyjmowanie rozwodów. W tym samym roku też niecałe 50 km dalej rozpoczęła się budowa Zapory Hoovera (największej w tym czasie elektrowni wodnej świata), zwiastując praktycznie nieograniczone źródło prądu dla okolicznych stanów, a praca przy jej budowie uratowała wielu mieszkańców Vegas i ich rodziny przed nędzą w okresie Wielkiego Kryzysu. Fundamenty pod znane dzisiaj Vegas zostały położone.

