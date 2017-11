Fotograficzna opowieść o awangardzie artystycznej w Chinach w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

"Dziennik" to fotograficzna opowieść o awangardzie artystycznej w Chinach w latach 90. XX wieku. Na wystawie pokazanych jest ponad 140 fotografii dokumentujących życie chińskiej awangardy, tej związanej nie tylko ze sztukami wizualnymi, ale również z filmem, teatrem eksperymentalnym i nową sceną muzyczną.

Prace Danwen Xing są obrazem środowiska artystów urodzonych w połowie lat 60., dla którego pokoleniowym doświadczeniem stały się krwawo stłumione protesty studentów na placu Tiananmen w czerwcu 1989 roku. To pokolenie, które wzrastało w trakcie przemian politycznych i ekonomicznych w kraju – rewolucji kulturalnej (1966–1976), a następnie odwilży tzw. polityki otwartych drzwi Deng Xiaopinga prowadzącej do otwierania się Chin na świat i wolny rynek.

