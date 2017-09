Fotograficzne "Listy ze świata" w strefie The Designer Gallery w Galerii Mokotów

Do 15 października można oglądać wystawę fotografii „Listy ze świata”. To już kolejna ogólnodostępna wystawa w przestrzeni The Designer Gallery w Galerii Mokotów. Na wystawie można zobaczyć kilkanaście prac będących efektem wypraw w różne zakątki świata. Wśród wybranych specjalnie na tę okazję zdjęć, zobaczymy m.in. fotografie Katarzyny Fortuny, Francoise Gaujour, Davida Kaszlikowskiego, Agnieszki Murak, Macieja Osiewała, Jacka Poremby, Tone Elin Solholm, czy Niny Staff.

