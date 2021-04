Fotograficzny raj - Seszele z CARTER®

Rajskie Seszele otworzyły się na świat już 25 marca! Warto wziąć pod uwagę te malownicze wyspy planując Wasze kolejne egzotyczne wakacje.

Podróże na Seszele to marzenie nieomal każdego pasjonata fotografii przyrody oraz wytrawnych podróżników. Urzekająco piękny archipelag przyciąga odwiedzających swoim urokiem i wyjątkową atmosferą: soczystą zielenią, bogactwem granitowych i koralowych krajobrazów, romantycznymi zatokami, białymi plażami i błękitną wodą oceanu. Myśląc o tych wyspach wielu z Was zapewne wyobraża sobie pochylone palmy kokosowe, dające odrobinę cienia na plaży oraz o turkusowej, krystalicznie czystej wodzie obmywającej seszelskie zatoki.

Już od dawna wyspy zachwycają podróżnych endemiczną fauną i florą, kolorowymi rafami i świetną bazą wypoczynkową. Odwiedzający mogą wybierać pośród luksusowych hoteli na prywatnych wyspach, butikowych ośrodków, pensjonatów oraz prywatnych willi z basenami.

Pomimo faktu, że nie jest to tani kierunek to zdecydowanie Seszele warte są każdego wydanego grosza. Brak tam masowych, dużych i tanich hoteli oferujących wczasy All Inclusive i hałaśliwych kurortów z dużymi sieciowymi hotelami. To prawdziwa oaza spokoju z ekskluzywną aurą i kameralnym klimatem. Ze względu na swój niezwykły, tropikalny charakter Seszele szczycą się bardzo dużym procentem powracających gości.

Kilka słów o historii i geografii Seszeli

Wyspy od X wieku były uczęszczane przez arabskich kupców a od XVI wieku Seszele przez Portugalczyków. Przez kilka stuleci stanowiły kryjówkę dla piratów i uciekinierów z Europy. W połowie XVIII za czasów panowania Ludwika XV archipelag został anektowany przez Francję a w 1756 roku na wyspy przybyli pierwsi osadnicy francuscy. Zasłynęli oni z handlu niewolnikami, wykorzystywanymi do uprawy roli i na plantacjach. Po długiej i burzliwej historii w 1975 roku Seszele uzyskały autonomię i stały się niezależnym krajem.

Seszele to wyspiarskie państwo zlokalizowane na niebieskich taflach Oceanu Indyjskiego, około 1600 km od wybrzeży Afryki Wschodniej. W skład archipelagu wchodzi 115 wysp pochodzenia wulkanicznego i koralowego, które dzielą się na Wyspy Wewnętrzne i Wyspy Zewnętrzne. Największa i najbardziej zaludniona z wszystkich to Mahé; tam też znajdziecie najwyższy szczyt Morne Seychellois – 905 m n.p.m.. Będąc na Mahe warto odwiedzić odwiedzić plantację tropikalnych przypraw, destylarnię rumu i słynny bazar Victoria Market z klimatycznymi straganami oferującymi świeże warzywa, owoce i ryby. Druga pod względem wielkości wyspa to Praslin (38,8 km2), gdzie znajduje się słynny park przyrody założony w 1979 roku (ang. Praslin National Park) o powierzchni 324 hektarów dziewiczych lasów deszczowych,. W skład tegoż parku wchodzi także rezerwat Vallée de Mai, będący miejscem występowania endemicznego gatunku drzewa kokosowego coco de mer, znanej jako lodoicja seszelska. Kształt gigantycznych owoców palmowych, ważących ponad 20 kilogramów, przywodzi na myśl kształt kobiecych bioder. Kilkaset metrów od Praslin leży Wyspa Curieuse leży, zajmująca piąte miejsce pod względem wielkości na Seszelach. To nietknięty rajem gdzie występują ogromne żółwie Aldabra. Pisząc o Seszelach trudno nie wspomnieć o jednej z najpiękniejszych wysp świata, czyli o La Digue o powierzchni zaledwie 10,4 km2. Wszystkie wyspy archipelagu są porośnięte gęstym tropikalnym lasem równikowym.

