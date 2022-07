Fotografie bankietowe wykonywane 100-letnim aparatem

Terry Gruber jest prawdopodobnie jednym z ostatnich fotografów w Stanach Zjednoczonych, i pewnie także na świecie, który nadal używa 100 letniego aparatu bankietowego o wymiarach 12x20 cali, zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem - fotografowaniem dużych grup ludzi podczas oficjalnych przyjęć.



Aparat bankietowy jest podobny do krajobrazowego, który wykorzystuje materiał światłoczuły 12x20 cali. Najważniejszą zaletą takiego aparatu jest to, że odbitka stykowa o wymiarach 12x20 cali była wystarczająco duża, aby można było ją wykadrować i pokazać dzięki temu każdą twarz w grupie od 150 do 500 osób, z zachowaniem jej rozpoznawalności, a nawet z zachowaniem ostrości obrazu. Fotografia bankietowa była popularna od końca lat 80. XIX wieku do późnych lat 60., kiedy to zaczęła zanikać.