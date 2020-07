Samotne drzewa w Finlandii - zobacz nastrojową galerię zdjęć

Jeżeli szukasz sposobu na ochłodę i przetrwanie letnich upałów, to zajrzyj do tej galerii fińskich krajobrazów - Mikko Lagerstedt fotografował samotne drzewa, rosnące samotnie pośrodku mroźnego krajobrazu.



"Chciałbym, aby ludzie docenili nieskończone piękno drzew" zdradza swoje motywacje Mikko Lagerstedt. Aby podkreślić znaczenie drzew fotograf ogranicza kompozycje, tak aby widz maksymalnie skupił się na głównych bohaterach zdjęć. Pozwala to także na stworzenie obrazów, które emanują spokojem i wprowadzają odbiorców w relaksacyjny, kontemplacyjny nastrój. A dodatkowo - patrząc z perspektywy gorącego lata - stanowią ochłodę i przypominają, że taka pogoda, nawet jeśli czasami nieco uciążliwa, nie potrwa zbyt długo, stąd warto mimo wszystko znaleźć w niej pozytywy.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem