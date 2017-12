Fotografie inspirowane twórczością Leśmiana

„Inspirowane twórczością Leśmiana” to zbiorowa wystawa fotografii członków Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, która wpisuje się w obchody Roku Leśmiana w Zamościu. Prezentowana wystawa to już drugi w tym roku projekt poświęcony twórczości Bolesława Leśmiana - pierwszy, pt. „Dwa wiersze”, prezentowany był na Rynku Wodnym w ramach „V Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Wschodnia”. Tym razem fotograficy mieli dowolność w wyborze literackiej inspiracji twórczością wielkiego poety, którą następnie przełożyli w formę wizualną.

Powstały ciekawe i inspirujące obrazy oddające hołd poecie związanemu z Zamościem. Autorami prac są: Diana Berdak, Tadeusz Mierzwa, Wojciech Kapuściński, Andrzej Pogudz, Janusz Puławski, Bogusław Pupiec, Wioletta Sawa, Marek Ryś, Waldemar Siatka i Dariusz Szopa. Ekspozycję można oglądać w Galerii Fotografii Stylowy od 11 XII 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

