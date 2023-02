Fotografka musiała zamknąć biznes przez utratę wzroku

Profesjonalna fotografka ślubna Robyn Lindemann była u szczytu kariery jako elitarna fotografka ślubna w Chicago, kiedy otrzymała druzgocącą wiadomość, że ma barwnikowe zwyrodnienie siatkówki. Ta rzadka choroba wzroku powoduje ślepotę, stąd kobieta była zmuszona do zamknięcia swojego biznesu.

Problemy ze wzrokiem doprowadziły fotografkę do trudnej decyzji

Choroba stopniowo prowadzi do całkowitej ślepoty. Najpierw traci się możliwość widzenia po zmroku, a później zaczyna się ograniczenie widzenia peryferyjnego. To ograniczenie pola widza postępuje aż do momentu, gdy dojdzie do całkowitej utraty wzroku. Fotografka wciąż widzi całkiem dobrze to, co znajduje się w środku pola widzenia, jednakże właściwie utraciła widzenie peryferyjne.