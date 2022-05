Życie dzikich chomików

Dzika przyroda zazwyczaj kojarzy się z innymi niż chomikami zwierzakami - Nie przeszkodziło to Julianie Rad spędzić wiele czasu na robieniu zdjęć tych małych gryzoni w ich naturalnym środowisku. Jest to ciekawa alternatywa dla powszechnego wizerunku chomika, widzianego najczęściej w klatce i mieszkaniach.



Wielokrotnie nagradzana fotografka skupiła się na fotografowaniu chomika europejskiego w jego naturalnym środowisku w Europie Środkowej. Gatunek ten ma charakterystyczną brązową sierść i białe łaty po bokach oraz czarną klatkę piersiową i brzuch. Julian Rad musiała się nieco nagimnastykować, aby uwiecznić chomiki. Musiała fotografować leżąc na ziemi i skradając się do tych nieco płochliwych zwierząt. Aby wykonać portret chomikowi fotografka kładzie się w pobliżu wyjścia z norki z przygotowanym do rejestracji aparatem. U wyjścia z norki kładzie smaczny kwiatek, owoc lub orzech, aby skusić gryzonia.

