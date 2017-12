Fotografka robiąca zdjęcia z fosy kopnięta przez muzyka podczas koncertu

O mocnym pechu może mówić fotografka Chelsea Lauren, która przez karygodne zachowanie piosenkarza i gitarzysty grupy Queens of the Stone Age spędziła noc na szpitalnej izbie przyjęć. Josh Homme podczas koncertu w Inglewood (Los Angeles) kopnął w twarz akredytowaną fotografkę, która wykonywała zdjęcia podczas koncertu. Choć już dzień później muzyk przeprosił za swoje zachowanie, to komentujący uważają, że powinien postarać się bardziej, jeśli chce uniknąć pozwu i procesu sądowego.

Ta historia brzmi niewiarygodnie, ale jest zupełnie prawdziwa. Stanowi przy tym przykład na to, że praca zawodowego fotografa potrafi być niebezpieczna i w dodatku wcale nie trzeba być reporterem pracującym na linii frontu, aby się o tym przekonać. O paskudną sytuację bardzo łatwo nawet wówczas, gdy jest się akredytowanym fotografem na koncercie rockowym, przebywa w "fosie" (obszarze między sceną, a linią barierek oddzielających tłum) i po prostu próbuje wykonywać swoją pracę. Przekonała się o tym bardzo boleśnie pracująca dla serwisu Shutterstock Chelsea Lauren, która podczas koncertu grupy Queens of the Stone Age została bardzo boleśnie kopnięta przez lidera Josha Homme.