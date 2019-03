Fotografka ślubna sfotografowała własny poród. Piękne zdjęcia i niezwykła historia

Megan Mattiuzzo to 29-letnia fotografka ślubna, która niedawno urodziła swojego pierworodnego syna, Eastona. Zanim nadszedł termin porodu, Mattiuzzo szukała sposobu na udokumentowanie tej chwili. Miała kilku przyjaciół fotografów, którzy zaproponowali, że będą z nią i mężem, aby sfotografować narodziny, ale Megan miała inny pomysł.

Zależało jej na jednym, szczególnym ujęciu podczas narodzin - tym, które wykona sama. "Chciałam mieć zdjęcie z narodzin, ale z perspektywy tego, co widzę: pierwsze oddechy mojego syna, pierwsze spojrzenia. Gdy podzieliłam się swoim pomysłem z rodziną i przyjaciółmi, wszyscy zgodnie stwierdzili, że jestem szalona" – powiedziała Megan Mattuizzo.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem