Seksizm w fotografii ślubnej

Fotografia ślubna to zajęcie wymagające, zarówno pod względem fizycznym i emocjonalnym - Jednakże jedna z fotografek ślubnych Kim Williams dodaje do tego jeszcze jeden trudny aspekt tej pracy - seksizm czy nawet molestowanie seksualne.



Kim Williams to fotografka z Brighton w Wielkiej Brytanii. Opisała na Instagramie nieprzyjemne sytuacje, których doświadczyła w swojej pracy fotografki ślubnej. Chociaż był to trudny dla niej temat i czuła przy tym, że część klientów będzie zaszokowana, że takie rzeczy mają miejsce, to jednak odczuwała, że konieczne jest poruszenie tego tematu i rozpoczęcie dyskusji na temat traktowania osób wykonujących zdjęcia na ślubach.