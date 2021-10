48 kolorów Księżyca - 10 lat fotografowania

Włoska nauczycielka w szkole podstawowej Marcella Pace od zawsze pasjonowała się astronomią - To skłoniło ją do sięgnięcia po aparat i rozpoczęcia przygody z astrofotografią, która zaowocowała wyborem jej prac przez NASA na słynnej stronie Astronomy Photo of the Day, a także zdobyciem wyróżnienia w prestiżowym konkursie fotograficznym Astronomy Photographer of the Year Awards. Jednym z jej niesamowity osiągnięć jest montaż 48 tarcz Księżyca o różnych kolorach, które zarejestrowała na przestrzeni 10 lat.



Niesamowite ujęcia Księżyca "W trakcie pandemii covid dużo czasu spędziłam w domu, a więc miałam sporo czasu, aby przejrzeć moje astrofotografie" zdradza Marcella Pace, dodając, iż "przeglądając stare zdjęcia, postanowiła wybrać wszystkie Księżyce w pełni, które udało jej się zrobić, odkąd zaczęła używać aparatu cyfrowego". Fotografka wybrała 48 najbardziej kolorowych, zrobionych podczas wschodu lub zachodu Srebrnego Globu lub gdy atmosfera powodowała jego ciekawe zabarwienie.