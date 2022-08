Fotografia humbaka wynurzającego się niebezpiecznie blisko łodzi

Fotografka amatorka Carly Adams przyznaje, że nie mogła uwierzyć własnym oczom, kiedy zrobiła niezwykłe zdjęcie, ukazujące moment, gdy humbak wyłonił się z wody bardzo blisko łodzi.



Zdarzenie miało miejsce w Coffs Harbour w Nowej Południowej Walii w Australii. Humbak wyłonił się z wody i rzucił ponownie w toń bardzo blisko łodzi. Fotografka Carly Adams od ośmiu lat zajmuje się amatorsko fotografowaniem przyrody. W dniu gdy zrobiła to niezwykłe zdjęcie tropiła wcześniej humbaka przez około godzinę. Około godziny 11.00 zwierzę nagle wynurzyło się z impetem z pod powierzchni a następnie uderzając o wodę skryło się w głębinach.

