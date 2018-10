Fotografka uchwyciła w Zimbabwe kultową scenę z bajki Król Lew

Zapewne zdecydowana większość z Was zna bajkę Disneya „Król lew”, i choć wielu uznaje uczłowieczanie zwierząt za niewłaściwe okazuje się, że sceny z bajek mogą zdarzyć się naprawdę. A szczęście uchwycenia takiej sceny przypadło izraelskiej fotografce przyrody Dafne Ben Nun.

Dafna Ben Nun na co dzień fotografuje dzikie zwierzęta. Podczas ostatniej podróży do Zimbabwe sfotografowała dorosłego pawiana, podnoszącego w górę swoje małe. To zdjęcie każdemu, kto choć raz widział Króla Lwa przypomni scenę, gdy Simbę unosił pawian szaman.

"Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. To trwało zaledwie sekundę, ale udało mi się wykonać to zdjęcie" - mówi Ben Nun.

Dafne fotografuje dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku i ma nadzieję zwiększać naszą świadomość zagrożenia wyginięciem wielu gatunków.

Fot.Dafna Ben Nun