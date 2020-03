Fotografka uchwyciła wyjątkową przyjaźń pomiędzy psem i sową

Najlepszym przyjacielem człowieka z pewnością jest pies, ale najlepszym przyjacielem psa może okazać się… sowa - Fotografka Tanja Brandt przez długi czas uwieczniała więź łączącą jej podopiecznych - dzięki temu możemy zobaczyć fotografie, które z pewnością poprawiają nastrój.



Duet będący bohaterem zdjęć to owczarek belgijski Ingo i sowa Napoleon. "Razem wychodziłam z nimi na spacer - Napoleon przysiadał na mojej ręce a Ingo biegł obok" dzieli się szczegółami życia ze zwierzętami fotografka. Napoleon był dosyć strachliwym zwierzęciem i niespecjalnie przystosowanym do radzenia sobie samemu. Był najmniejszym z 7 piskląt i fotografka musiała go uratować, pomagając wydostać mu się z jajka.

fot. Tanja Brandt

Niestety około sześciu miesięcy temu Napoleon zmarł, doznając wypadku podczas zabawy. "To był szok dla mnie i Ingo. Próbowaliśmy ratować Napoleona przeprowadzają operację, ale niestety nie przyniosło to skutku" zdradziła w rozmowie z portalem PetaPixel Tanja Brandt.

Po wyjątkowym duecie pozostały więc niesamowite fotografie. Kadry pełne ciepła (nawet pomimo tego, iż część z nich powstała zimą) pokazują różnorodne, także humorystyczne sytuacje z życia Ingo i Napoleona. Poniżej możesz znaleźć wybrane zdjęcia autorstwa Tanji Brandt, a więcej jej prac znajdziesz na profilu na Instagramie.

Zwierzęcy przyjaciele - pies i sowa