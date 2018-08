Fotografowanie dronem – co trzeba wiedzieć?

Zdjęcia i filmy wykonywane dronem są już powszechnie używane w przygotowaniu materiałów marketingowych, czy też uwieczniania pięknych obrazów z lotu ptaka, oraz niepowtarzalnych wydarzeń takich jak śluby. Zanim jednak zacznie się używać bezzałogowe statku powietrznego, trzeba poznać kilka zasad związanych z ich bezpiecznym użytkowaniem.

Czy warto kupić drona?

Fotografia i filmowanie to dziedziny, które stale ewoluują, a posiadanie drona staje się standardem w asortymencie każdego profesjonalnego fotografa i kamerzysty. Bezzałogowe statki powietrzne zrewolucjonizowały bowiem aerofotografie i dają możliwość przygotowania naprawdę zachwycających materiałów.

Inwestycja w drona może okazać się jednak kosztowna, a nabycie naprawdę dobrego modelu wiąże się często z koniecznością wydania sum liczonych w tysiącach złotych. Jeśli zaś chce się nabyć drona, a nie ma się na to wolnej gotówki, to zawsze można skorzystać z pożyczek znalezionych w rankingu Matchbanker.pl.

Obsługa drona a bezpieczeństwo i kwestie prawne

Zanim zacznie się używać drona, a nawet przed tym, nim się go kupi, warto sobie zdawać sprawę z przepisów prawa dotyczących ich użytkowania. Dobrze jest także mieć świadomość, że regulacje prawne dotyczące tej kwestii różnią się w zależności od kraju.

Co do zasady jednak im mniej waży dron, tym mniej rygorystyczne są przepisy dotyczące jego użytkowania. W czasie lotu dron powinien zachować odpowiednie odległości od ludzi i budynków, wskazane jest również to, aby nie zniknął z zasięgu wzroku. Nie są to wydumane reguły, ale ważne kwestie, które zapewniają bezpieczeństwo. Zderzenie np. człowieka z kilkuset kilogramowym dronem może mieć przecież katastrofalne skutki. Do tego typu zdarzeń już zresztą dochodzi, czego przykładem może być incydent z Nowego Jorku, gdzie dron zderzył się z wojskowym helikopterem.

Warto mieć tutaj świadomość, iż drony często wzbudzają ogromną ciekawość postronnych obserwatorów, którzy zwykle nie zdają sobie sprawy z tego, jakie niebezpieczeństwo może nieść ze sobą zbytnie zbliżenie się do takiego bezzałogowego statku powietrznego.

O czym pamiętać przed puszczeniem drona w ruch?

Dron powinno się puszczać w sprzyjających warunkach pogodowych, szczególnie wtedy, kiedy nie ma się jeszcze dużego doświadczenia w jego użytkowaniu. Silny wiatr, obficie padający deszcz czy mgła, mogą bowiem uniemożliwić jego prawidłową pracę.

Współczesne drony są już zaawansowane technologicznie, jednak wciąż podlegają pewnym ograniczeniom. Zanim więc dron wzbije się w powietrze, warto jest zobaczyć, czy jest on w pełni naładowany, ponieważ czas jego pracy rzadko kiedy może przekroczyć godzinę. Należy także sprawdzić sprzęt filmowo-fotograficzny, aby upewnić się, że jest on w pełni gotowy do pracy i np. na karcie pamięci jest odpowiednio duża ilość wolnego miejsca, a wykonane fotografie będą wykonane z właściwymi ustawieniami jasności, kontrastu itp.

Kluczowe znaczenie ma także przygotowanie odpowiedniego planu pracy drona, trzeba więc dokładnie wiedzieć co i w jaki sposób chce się nagrać lub sfotografować. Naturalnie ważne jest także wybranie odpowiedniego miejsca startowego i lądowiska, które powinno być płaskie i oddalone od wszelkich przeszkód, takich jak drzewa, budynki, czy też ludzie.

Na co zwrócić uwagę, po puszczeniu drona w lot?

Odpowiednie przygotowania drona i sprzętu filmowo-fotograficznego do pracy pozwalają ograniczyć ryzyko nieprzewidywanych zdarzeń do minimum. Kiedy jednak dron wzniesie się w powietrze, to należy zachować szczególną ostrożność i stale monitorować sytuację.

W pierwszej fazie najlepiej jest wysłać drona do najbardziej oddalonego miejsca, jakie zamierza się nagrać na filmie bądź sfotografować. W dalszych etapach i wraz ze spadającym poziomem naładowania drona należy go stopniowo przybliżać do miejsca lądowania.