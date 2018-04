Fotografowanie ludzi - portrety z podróży

Podróż jest zwykle doskonałym pretekstem do fotografowania. Po pierwsze robimy zdjęcia, żeby mieć fotograficzny pamiętnik, w którym utrwalimy wszystko to, co chcemy zapamiętać i o czym chcemy opowiedzieć po powrocie. Po drugie fotografujemy, żeby naszymi zdjęciami poruszyć, zachwycić, żeby przekazać emocje, smaki i zapachy, które podczas wędrówek po świecie nasze zmysły odbierają wielokrotnie silniej niż na co dzień. Piękne widoki i architektura to dla wielu wdzięczne i... wygodne tematy zdjęć. Nie uciekają i nie krzywią się, nie wygrażają palcem. Jednak jednymi z najciekawszych tematów zdjęć w podróży są portrety.



Fotografowanie ludzi jest niezwykłe i nie bójmy się kierować obiektywu w ich stronę. Koloryt i różnorodność odwiedzanych miejsc można przekazać portretując ich mieszkańców. Ze wszystkich oglądanych zdjęć to właśnie te fotografie, których bohaterami są ludzie, wywołują u odbiorcy najwięcej emocji.









Niedługo po odkryciu fotografii, pierwsze dagerotypy były używane przede wszystkim do wykonywania portretów. Mimo wysokiej ceny i trudności związanych z długimi czasami naświetlania, portrety wykonywane na srebrnej płytce cieszyły się dużym powodzeniem. Fotografowanie ludzi jest dla wielu, nie tylko początkujących, pasjonatów nie lada wyzwaniem. Zwykle wiąże się z wieloma przeszkodami natury psychologicznej, bez pokonania których zrobienie dobrego zdjęcia obcej osobie będzie bardzo trudne. Ten rodzaj fotografii wymaga przede wszystkim dobrego kontaktu z modelem. Niezależnie od tego, czy jest to ktoś nam bliski, czy spotkany na ulicy przechodzień. Czasem na zbudowanie tego kontaktu mamy dosłownie chwilę. Często, w dalekich egzotycznych krajach, jedynym sposobem komunikacji są gesty, mimika twarzy czy kilka świeżo poznanych słów i zwrotów w obcym nam języku.