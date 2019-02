Fotografowanie ludzi - to nie takie proste

MAM FANTASTYCZNEGO WUJA o imieniu Jim, gdy byłem mały, wmówił mi i mojemu bratu, że w jego domu, pod schodami, mieszka żywy aligator. Zarówno on, jak i jego synowie (moi kuzyni Steve i Jon) zawsze mieli do zaproponowania coś interesującego. To oni nauczyli nas konstruować niezwykłe budowle z klocków Lego, odpalać petardy, skakać do basenu z pełnym przewrotem w przód i zjadać lukier z ciastek. Jeśli chodzi o chłopięce zabawy, byli dla nas mistrzami, których koniecznie chcieliśmy naśladować.



Zapraszamy do lektury fragmentu książki "Fotografowanie ludzi. O tworzeniu prawdziwych portretów" autorstwa Chrisa Orwiga, którą SwiatObrazu.pl objął patronatem medialnym.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Dodawanie szczegółów w celu zbudowania narracji

Każde ich słowo było dla nas święte. Bo też ich opowieści były na miarę Biblii. Byli wytrawnymi gawędziarzami i bez trudu wywoływali u nas niekontrolowany śmiech lub trudny do ukrycia strach. Jednak po powrocie do domu, gdy próbowaliśmy opowiedzieć którąś z zasłyszanych historii swoim kolegom, nic z tego nie wychodziło. Mimo że odtwarzaliśmy nawet najdrobniejsze szczegóły gawędy wuja, w naszych ustach brzmiała banalnie. To właśnie te dziecięce doświadczenia uświadomiły mi, że opowiadanie historii jest formą sztuki, która wymaga specjalnych umiejętności. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że dobre opowieści składają się z pewnych stałych elementów. Każda historia musi mieć spójną, przekonującą i wzbudzającą zainteresowanie fabułę. Fabuła to nie wszystko, a opisanie jej jest stosunkowo łatwe. W opowiadaniu występują jeszcze bohaterowie i dzieją się różne wydarzenia. Jednak każdy utalentowany gawędziarz doskonale wie, że samo poskładanie tego wszystkiego razem nie wystarczy, aby opowieść zabrzmiała autentycznie. Gdyby porównać gawędziarzy z kucharzami, a opowiadanie historii z wypiekaniem chleba, to fabuła byłaby tylko głównym składnikiem ciasta. Tym, co sprawia, że fabuła nabiera życia, jest magia kucharza (czyli wuja Jima). Oczywiście pożywką dla tej magii jest narracyjna atrakcyjność fabuły. Podstawą opowiadania jest fabuła, ale o jego estetyce i sile przekazu decyduje narracja. To ona zawiera te drobne szczegóły, od których zależy, czy opowiadanie będzie interesujące, tak jak od drożdży zależy, czy chleb będzie wyrośnięty. Bez dobrej narracji wyjdzie co najwyżej zakalec i nawet najciekawsza historia nie będzie pociągająca. To, co na pierwszy rzut oka wygląda jak popołudniowa wycieczka dwóch przyjaciół, w rzeczywistości jest epicką opowieścią o dalekiej podróży po morzach i oceanach. W tej małej, własnoręcznie zbudowanej łodzi żeglarze przepłynęli setki mil morskich, zmagając się z nieokiełznanymi siłami oceanu Canon 5DMii, obiektyw 50 mm, f/8