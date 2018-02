Fotografowanie płatków śniegu – doskonały sposób na obcowanie z makrofotografią także zimą

Pochodząca z północnego Ohio Danae Wolfe zajmuje się makrofotografią, jednakże należy do tych fotografów, którzy wolą opuszczać dom tylko w ciepłe dni. Z tego powodu jej głównym tematem zdjęć są owady i pajęczaki. Pomimo tego, za namową przyjaciół i rodziny, postanowiła spróbować swoich sił w uwiecznianiu płatków śniegu. Jednocześnie zechciała podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z tym motywem.

Fotografka wykonała "mini studio" przeznaczone do rejestrowania płatków śniegu. Składa się ono z małego pojemnika na żywność przykrytego szklaną płytką. Umieściła wewnątrz kolorowy papier techniczny, który posłużył za tło. Pastelowe barwy nie były specjalnie spektakularne, ale pozwoliły uzyskać satysfakcjonujący rezultat.

